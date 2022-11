Die richtige Wohnbau-Frage wird zum Politikum

Ja oder nein? Zumindest die Antwortmöglichkeiten zur Bürgerbefragung in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, sind unbestritten. Über die Formulierung der Frage, die einen geplanten Megabau mit bis zu 1000 Wohnungen am Areal der alten Glasfabrik verkleinern soll, entbrannte indes ein Politstreit.