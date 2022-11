Goldener Herbst in Plainfeld dank Aufholjagd

In dramatischer Manier verspielte Plainfeld in der Vorsaison den Aufstieg in die Salzburger Liga, erst im Endspurt des letzten Spieltags überflügelte ASV Salzburg den Konkurrenten. Das Wundenlecken dauerte lange an. Mittlerweile lassen die Flachgauer mit ihrer sportlichen Renaissance aber gar die Spitzenteams der 1. Landesliga-Formtabelle hinter sich, absolvieren regelrecht einen „goldenen Herbst“.