Vater „zu forsch“ mit Baby: Beide Beine gebrochen

Kindsvater gab an, mit Baby „zu forsch“ agiert zu haben

Nach ersten Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich befindet sich der Kindsvater nun in Haft: Der verdächtige 21-Jährige gab bei der Einvernahme an, dass er beim Hantieren mit dem Säugling „zu forsch agierte“. Die Obsorge des Kindes wurde den Eltern durch die Bezirkshauptmannschaft Tulln entzogen.