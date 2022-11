Zurück zur Stärke: Unsere erschöpfte Gesellschaft

Dann, Anfang 2021, die Tragödie: Sein Vater erkrankte schwer an Covid, wurde in der Folge 27 Tage hindurch auf einer Intensivstation behandelt: „Es war eine schreckliche Zeit.“ Geprägt von Angst; von Hoffnungsschimmern, die immer wieder durch niederschmetternde Mitteilungen aus dem Spital zerstört wurden. Letztlich, am 11. Februar, die Todesnachricht: „Und ich spürte eine immense Traurigkeit in mir.“