Anzahlung für Kamin kassiert, aber keine Lieferung

Noch weitere Fälle

„Im Laufe der Erhebungen stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Betrüger mehrere solcher Handlungen gesetzt hatte“, so die Polizei weiter. „Dabei wendete er immer die gleiche Masche an. Er versprach die Warenlieferung, kassierte die Anzahlungen, lieferte aber nie.“ So entstand ein Gesamtschaden für die Geschädigten von 16.000 Euro. Der 46-jährige Klagenfurter wurde auf freiem Fuß angezeigt.