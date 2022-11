LASK knöpft Sturm Graz einen Punkt ab

Dadurch wurde ein packendes Finish eingeleitet, in dem beide Teams voll auf Sieg spielten. Die Grazer reklamierten bei einer sehr umstrittenen Aktion vergeblich Elfmeter (82.), auf der anderen Seite fand Nakamura in Jörg Siebenhandl seinen Meister (85.). Den „Matchball“ hatte noch Emegha, der das Tor aus spitzem Winkel verfehlte, wobei in der Mitte auch Jakob Jantscher einschussbereit gewesen wäre (89.). Der LASK ist damit in dieser Saison gegen Sturm weiter ungeschlagen, nachdem es in Graz einen 1:0-Sieg am 20. August gegeben hatte. Das bleibt die bisher einzige Niederlage der Grazer.