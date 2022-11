Ihr „ungelebtes Leben“quält Sterbende mehr als Tod

Belastung am Ende

Und sie weiß aus dieser Erfahrung, dass „das ungelebte Leben“ die größte Belastung am Ende des irdischen Daseins ist. „Da geht es nie darum, wie groß das Haus oder das Auto war, das man hatte. Viele bereuen, dass sie nicht genug Zeit mit der Frau, dem Mann oder den Kindern verbracht oder einen Freund zu lange nicht mehr angerufen haben. Dass sie zu viel Energie in die Arbeit gelegt haben“, sagt die Akademie-Leiterin. Und, dass oft das Leben nach hinten verschoben wurde: „Das mache ich dann in der Pension“, scheitert dann oft an der Realität.