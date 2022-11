So funktioniert das schwarze Netzwerk

Was kann Sturm (und Salzburg mit anderen Mitteln), was andere Klubs nicht können? Das schwarze Scouting-Netzwerk brachte zuletzt Abermillionen ein: 17 Mio. für Höjlund, 6,5 für Yeboah. Sportchef Andreas Schicker, Chefscout Paul Pajduch und Christoph Leitgeb gaben Einblick in ihre Arbeit.