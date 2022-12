Bückprobleme? So ist Socken anziehen ganz einfach

Die meisten Sockenanzieher funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Ein Stück Plastik mit zwei Schnüren dran, und auf das Plastik stülpt man die Socke. Und dann kann man an den Schnüren, wenn man nicht an seine Füße kommt, praktisch dieses Plastikstück hochziehen, so, dass die Socke auf den Fuß kommt.