Max greift mit „Bullen“ sogar Prost und Senna an

Mit dem dritten und letzten Sprint-Rennen dieser Saison geht’s in Sao Paulo bereits am Samstag um Punkte, Weltmeister Max Verstappen musste sich vergangenes Jahr mit Platz zwei hinter Valterri Bottas begnügen, auch im Grand Prix landete er nach hartem Kampf hinter einem Mercedes - jenem von Lewis Hamilton. Heuer hat der Holländer seinen zweiten Titel schon in der Tasche - jetzt locken immer neue Rekorde.