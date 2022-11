Horner: „2022 verstoßen sechs Teams gegen Grenze“

„Deutlich mehr Komponenten am Auto verbaut“

„Wir glauben nicht, dass wir 2022 gegen die Obergrenze verstoßen werden, weil viele der Kosten aus dem letzten Jahr einmalig war“, so Horner. „Aber wenn ich mir das Entwicklungstempo von 2022 anschaue, denke ich, dass andere Teams in diesem Jahr deutlich mehr Komponenten am Auto verbaut haben als wir.“ Schließlich hätte Max Verstappen im Gegensatz zu den Rivalen kaum Unfälle gehabt. Deshalb, wegen der gestiegenen Energiepreise und vor allem aufgrund der rasenden Entwicklung der Konkurrenz-Autos bestehe also die Gefahr für 2022, „dass es sechs Teams geben könnte, die gegen die Obergrenze verstoßen.“