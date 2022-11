Verstappen lässt seine „süße“ junge Mama hochleben

Der früher oft ungestüme Verstappen wirkt speziell in diesem Jahr oft so, dass er immer alles unter Kontrolle habe - unaufgeregt, souverän, dem Rest voraus. Die Rekordzahl an Siegen legt ein außergewöhnliches Zeugnis davon ab. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Lage sein würde, 14 Rennen in einem Jahr zu gewinnen“, sagte der Niederländer nach seiner „Spazierfahrt“. „Nachdem er aus seinem Fahrzeug stieg, wirkte er sorglos und gelassen - als ob er gerade eine Spritztour ans Meer an einem Sonntagnachmittag genossen hätte“, schrieb „The Guardian“ passend.