Steirerin von Ex-Pfleger brutal ausgeraubt

„Äußerst widerwärtige Straftaten“

Als „äußerst widerwärtige, verabscheuungswürdige, perfide Straftaten, die an pflegebedürftigen Menschen begangen wurden“, bezeichnete Staatsanwalt Hansjörg Bacher diese und weitere Taten, für die ein 33-jähriger Altenpfleger am Donnerstag in Graz auf der Anklagebank saß - samt seiner Frau als Beitragstäterin in einem anderen Fall.