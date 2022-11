Häufiges Tabu: Dauerhafte Entzündungen im Darm

Beim Morbus Crohn kann sich der gesamte Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum After entzünden. Und zwar nicht nur die oberflächliche Schleimhaut, sondern auch tiefere Schichten. Abhängig vom betroffenen Bereich kommt es zu Bauchschmerzen, Durchfällen oder Verdauungsstörungen. Zudem können Entzündungen in benachbarte Gewebe vordringen (Fisteln) oder Verengungen des Darms (Stenosen) entstehen. Auch diese Krankheit verläuft meist in Schüben.