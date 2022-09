„Bauchzwicken“ durch zu intensives Training

Manchmal spielt auch das Reizdarmsyndrom eine Rolle

Bei manchen Sportlern verursacht darüber hinaus das sogenannte Reizdarmsyndrom Beschwerden. Stress (Wettkämpfe fordern etwa die Psyche) spielt ebenso eine Rolle. Um Magen-Darm-Problemen vorzubeugen, rät der Experte zu einem - an die persönliche Konstitution angepassten - Sportprogramm und Entspannungstechniken. Außerdem mindestens zwei bis drei Stunden vor dem Training keine schwer verdaulichen Mahlzeiten mehr essen. „Vor allem Menschen mit empfindlichem Magen sollten möglichst nur zu leichten anstatt zu fettreichen, blähenden und ballaststoffreichen Speisen greifen. Ratsam sind auch probiotische Lebensmittel wie Joghurt, die für eine gesunde Darmflora sorgen“, so Primar Fritsch. Halten die Beschwerden weiterhin an, abklären lassen!