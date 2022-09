Magen- und Darmleiden: Versorgungsdesaster droht

Darmkrebs gilt als die dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich und die „Leiden des Verdauungssystems“ befinden sich unter den fünf häufigsten Hauptdiagnosen, die einen Spitalsaufenthalt bedingen. Außerdem nehmen immer mehr Menschen hierzulande Leistungen im Bereich der Gastroenterologie und Hepatologie in Anspruch. Bereits jetzt gibt es in der Versorgung große regionale Unterschiede innerhalb von Österreich. Während in den Zentren eine hochspezialisierte Versorgung angeboten wird und interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht, ist dies in der Peripherie nicht immer der Fall, so die Experten.