Friedl nach 1:6: „Zu Recht auf Fresse bekommen“

Neun Pflichtspiele in Folge gewonnen, zwölfmal keine Niederlage kassiert: Der FC Bayern befindet sich kurz vor der WM-Pause in Topform. Das bekam am Dienstag Werder Bremen zu spüren, der Aufsteiger ging in der Allianz Arena mit 1:6 unter. „Bayern spielt sicherlich in einer eigenen Liga, trotzdem darfst du hier keine sechs Tore kassieren“, sagte Bremen-Kapitän Marco Friedl. „Wir haben zu Recht auf die Fresse bekommen.“