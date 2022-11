Rotary-Hilfe für die jungen Flutopfer im Gegendtal

In Kärnten gibt es 15 Rotary-Klubs, und die sammeln schon seit Monaten für die Opfer der Naturkatastrophe im Gegendtal. 54.000 Euro sind bisher zusammengekommen und werden in mehreren Tranchen übergeben. Dieser Tage trafen sich Susanne Zinell, Dieter Maurer Alexander Tischler, Wolfgang Mikschofsky und Erhard Veiter von Rotary in Arriach mit Bürgermeister Gerald Ebner zur Scheckübergabe. Mit diesem Geld soll die Trendsportanlage in Arriach neu entstehen und der Jugend Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung bieten.