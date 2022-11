Premier League: Hasenhüttl-Aus bereits besiegelt?

Seit Längerem wackelt der Stuhl des 55-jährigen Grazers. Wie „The Athletic“ nun berichtet, ist nach der Niederlage am Sonntag die Trennung der „Saints“ bereits beschlossene Sache. Demnach sei nur der Zeitpunkt noch offen. Vor der WM-Pause stehen noch das Ligacup-Spiel gegen Sheffield Wednesday am Mittwoch und die Ligapartie bei Liverpool am Samstag auf dem Programm. Eine offizielle Stellungnahme des Klubs gibt’s noch nicht.