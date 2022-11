Statt Lieferando, Mjam: So bestellen Sie billiger!

In Zeiten, in denen die Lebensmittelpreise steigen, zählt jeder Euro. Nicht nur für den, der das Essen bestellt, sondern auch für die mit steigenden Kosten konfrontierte Gastronomie. Kein Wunder also, dass eine wachsende Zahl von Restaurants versucht, die Vermittlungsgebühren, die von den Online-Diensten eingehoben werden, zu umgehen. Davon kann auch der Kunde profitieren.