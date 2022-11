Nach brutaler Glasattacke: Täter zu Hause gefasst

Die Bilder aus einer Überwachungskamera waren eindeutig. Die Aussagen mehrerer Zeugen bekräftigten die Ermittler zudem. Keine 48 Stunden nach der Bluttat in der Imbergstraße konnten die Polizei nun den mutmaßlichen Täter festnehmen. Ein 27-Jähriger Salzburger soll am frühen Donnerstagmorgen einen Mann (46) mit einem abgebrochenen Glas lebensgefährlich verletzt haben. Er ließ sich in seiner Wohnung widerstandslos abführen.