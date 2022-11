Konferenz mit Neuer-Comeback - ab 15.30 Uhr LIVE

Ohne wirkliches Topspiel, dafür mit dem wahrscheinlichen Comeback von Bayern-München-Keeper Manuel Neuer geht am Wochenende die 13. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga über die Bühne. Der 36-jährige Torhüter, der an einer Schulterblessur laborierte, könnte am Samstag in Berlin gegen die Hertha wieder das Tor des Rekordmeisters hüten. Union Berlin verteidigt am Sonntag bei Bayer Leverkusen die Tabellenführung, der Liga-Dritte SC Freiburg hat den 1. FC Köln zu Gast.