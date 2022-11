Aufmerksame Bewohnerin rettete ihre Familie

Am Donnerstag wurde kurz nach 2 Uhr in einem Wohnhaus in der Gemeinde Ried im Traunkreis von einer 34-jährigen Bewohnerin aufgrund einer starken Rauchentwicklung ein Brand entdeckt. Die Frau alarmierte unmittelbar darauf die Einsatzkräfte, die vier Bewohner, 34, 47, 12 und 68 Jahre alt, konnten das Haus ohne Hilfe verlassen.