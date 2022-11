Tirols LH will Verlagerung von Verkehr auf Schiene

Hart ins Gericht mit Mattle und der Politik der von der ÖVP geführten Landesregierungen ging unterdessen Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger. Er sprach in einer Aussendung am Donnerstag von einer „permanenten schwarzen Showpolitik“. „Mattle soll nicht reden, sondern in die Gänge kommen, damit der Transitkollaps beendet wird“, verlangte Abwerzger und meinte, dass das Jahr 2022 als „unrühmliches Transitrekordjahr“ in die Geschichte eingehen werde. „Diesen Rekord haben wir der ÖVP auf Bundes- und Landesebene zu verdanken.“ Zudem stelle sich die Frage, weshalb die EU-Abgeordneten erst jetzt über die Tiroler Transitproblematik aufgeklärt worden seien.