Heuer schon 55 tödliche Bike-Unfälle in Österreich

Das sei der niedrigste Wert der letzten 30 Jahre, berichtet der ÖAMTC unter Berufung auf die Statistik Austria. 55 Tote in zehn Monaten seien „immer noch eine unerfreulich hohe Zahl“, sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose. „Der größte Teil der Unfälle passierte aufgrund von Eigenverschulden durch nicht angepasste Geschwindigkeit“, erklärt er. Weiters zählen Unachtsamkeit bzw. Ablenkung und Vorrangverletzungen zu den häufigsten Motorrad-Unfallursachen in diesem Jahr. Hauptunfallverursacher waren in fast zwei Drittel der Fälle die Motorradfahrer selbst. Die Hälfte der tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle.