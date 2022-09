Traktorfahrer übersah Motorrad: Biker (44) tot

Motorradfahrer übersehen

Dabei dürfte er den von links kommenden Motorradfahrer übersehen haben, es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige prallte gegen das Arbeitsgerät am Traktorheck und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Motorrad flog rechts von der Fahrbahn und krachte gegen einen Baum. Der 44-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er leider noch an der Unfallstelle starb. Die B156 war bis 16.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.