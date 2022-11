Martin & Co. erobern jetzt wieder Frauenkirchen

Anfangs waren es 100 Gänschen aus Holz, die immer ab 2. November für den Martini-Touch in Frauenkirchen sorgten. Mittlerweile sind es ein paar weniger. „Rund 90 weiße Gänse stellen wir in den Kreisverkehren, an den Ortseinfahrten und am Nepomuk-Platz vor der Basilika auf“, erzählen Ulli und Udo Tairych.