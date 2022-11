Auf‘s Heimatbundesland kann sich jeder verlassen

Krieg, Krise, Inflation, drohende Rezession - gibt es da für besorgte Menschen überhaupt noch einen Anker? Die Landespolitik, konkret LH Thomas Stelzer (ÖVP) und LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) als Koalitionspartner, versichern bei der Präsentation des Landesbudgets 2023 am Mittwoch: „Auf ihr Heimatbundesland können sich die Menschen verlassen!“ Aufs Budget bezogen heißt das: „Wir helfen, wo es die Menschen brauchen und wir investieren dort, wo sich die Zukunftsthemen entscheiden.“ Von den Neos kommt umgehend Kritik an der Budgetpräsentation: „ Es fehlt ein klarer Fahrplan, wie wir dem Reformbedarf in unserem Oberösterreich in den kommenden Jahren entgegentreten.“