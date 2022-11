Das Lindner-Baby gedeiht sichtlich

Unglückliche Niederlage

Mit seinem Klub FC Sion läuft‘s in der Schweizer ersten Liga in jüngerer Vergangenheit nicht ganz nach Wunsch. Zuletzt dreimal in Serie kein Sieg, am Sonntag gar eine 0:1-Niederlage gegen den FC Zürich. Die auch aufgrund zweier durch den VAR annullierter Tore zustande kam. Außerdem hätten sich Lnidner und Co. wohl nach einem Foul an Star-Stürmer Mario Balotelli im 16er einen Elfmeterpfiff erwartet. Lindner spielte (wie praktisch immer in der Meisterschaft) durch. In der Tabelle hält er mit Sion nach 14 Spielen bei 19 Punkten - Platz vier.