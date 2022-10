„Miss Olympia“ machte Urlaub in Salzburger Bergen

Dieser Besuch zog viele Blicke auf sich! Alica Schmidt verbrachte in Leogang einige Zeit in den Salzburger Bergen. Die deutsche Leichtathletin, die bei den Olympischen Spielen in Tokio zur schönsten Athletin gewählt wurde, teilte auf ihrem Instagram-Profil, auf dem ihr über drei Millionen Menschen folgen, einige Einblicke von ihrem Aufenthalt.