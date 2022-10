Reutte: Dieb von Security auf frischer Tat ertappt

Gleich zwei Mal binnen weniger Minuten brachen Unbekannte in eine Firma in Reutte ein und stahlen hochwertiges Werkzeug. Zunächst beobachtete ein Angestellter einer Sicherheitsfirma gegen 21 Uhr einen Mann, der mit einem Sack das Firmengebäude verließ. Der Security-Mitarbeiter folgte dem Mann und hielt diesen an einer Bushaltestelle an. Der Unbekannte ergriff die Flucht und ließ den Sack mit dem Diebesgut liegen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Bei dem Diebesgut handelte es um hochwertiges Werkzeugzubehör, eine elektrisch betriebene Pumpe sowie zahlreiches Installations- und sonstiges Material im Wert von mehreren Tausend Euro.