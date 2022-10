Warum Sportvereinen in NÖ der „Abpfiff“ droht

Brieffreunde werden Niederösterreichs Sportlandesrat Jochen Danninger und der für den Sport zuständige grüne Vizekanzler Werner Kogler wohl nicht mehr. Und das, obwohl Danninger auch seinen zweiten Brief nach Wien mit dem Gruß „lieber Werner“ einleitete. Der Inhalt des Schriebs, welcher der „Krone“ vorliegt, ähnelt dem ersten Brief vom September. Der zweite Brief wurde aber auch nur notwendig, weil sich nach dem ersten zu wenig getan hat.