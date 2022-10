Kater aus der Steiermark in Wien wiederentdeckt

Am 9. September war der einjährige Wohnungskater durch eine nicht richtig geschlossene Terrassentür entwischt. Seine Halterin machte sich sofort in der Umgebung auf die Suche nach dem Tigerkater, fragte bei steirischen Tierheimen nach und leitete eine Vermisstenanzeige an Medien weiter. „Pauli“ blieb wie vom Erdboden verschluckt - bis zum 29. September.