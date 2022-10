Burgstaller-Triplepack: Beängstigende Parallelen

Wir schreiben den 11. Mai 2014. Rapid gastiert am 36. und damit letzten Spieltag in Ried. Guido Burgstaller bring wie am gestrigen Mittwoch die Hütteldorfer in Führung. Und ebenso kassieren die Grün-Weißen noch vor der Pause den Ausgleich, gehen mit einem 1:1 in die Kabine - bis dato der gleiche Spielverlauf wie gegen Hartberg.