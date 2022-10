Krisenduell: Rapid gegen Hartberg - ab 16 Uhr LIVE

Im „Krisengipfel“ am Nationalfeiertag wollen Rapid und Hartberg in der Fußball-Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Am Mittwoch (16.00 Uhr/sportkrone.at) geht es im Nachtragsspiel der 5. Runde in Wien-Hütteldorf nicht nur um drei Punkte, sondern auch um ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis für die weitere Saison. „Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Das Wichtigste ist, dass wird den ganzen Dreck wegschaufeln“, sagte Rapids Interimstrainer Zoran Barisic. Mit sportkrone.at sind Sie HIER im Liveticker mit dabei.