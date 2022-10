Burgstaller: „Da müssen wir einfach cleverer sein“

Zoran Barisic (Rapid-Interimstrainer):

„Gratulation an die Mannschaft. Wir haben heute so begonnen, wie man als Rapid-Mannschaft in einem Heimspiel beginnen muss. Wir haben es vielleicht verabsäumt, noch früher in Führung zu gehen oder sie auszubauen. Wir haben uns aber nicht beunruhigen lassen und sind mit der gleichen Intensität und Power in die zweite Hälfte reingestartet. Was mir gefallen hat, war, dass wir heute nicht aufgehört haben und die Struktur beibehalten haben. Genau so wünsche ich mir einen Auftritt von unserer Mannschaft.“