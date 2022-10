Für Salzburg beginnt das große Zittern und Rechnen

Was haben Lille, Wolfsburg, Sevilla, der FC Bayern, Milan und Dinamo Zagreb gemeinsam? Richtig, keinem dieser namhaften Klubs gelang es, Meister Salzburg unter der Ägide von Cheftrainer Matthias Jaissle in der Bullen-Arena zu bezwingen.Salzburg hatte zuletzt am 18. Februar 2021 verloren: Unter Jesse Marsch gab es gegen Villarreal in der Europa League ein 0:2.