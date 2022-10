„Strafraumkobra“ biss zu, „Zauberfuß“ ohne Magie

Köhn - 6

Was für eine Partie vom Schweizer! Beinahe so sicher wie die „Bank von England“, mit mehreren Weltklasse-Taten. Bei den Gegentoren war der Torwart machtlos.



Dedic - 3

Er hatte mit Aubameyang und Sterling alle Hände voll zu tun und meisterte die Aufgaben mit Abstrichen gut.



Bernardo - 3

Er konnte sich nach seinem Patzer nach 108 Sekunden bei Goalie Köhn bedanken.



Pavlovic - 4

Hinten war er wieder präsent in den Zweikämpfen und enorm kopfballstark. Er schaltete sich auch vorne ein.



Wöber - 5

Er hatte Pulisic super im Griff! Traumflanke auf Adamu beim Ausgleich - starke Vorstellung!



Gourna-Douath - 4

Er wird immer stärker und stopfte im Zentrum einige Löcher. Zudem machte er viele Meter.



Seiwald - 3

Die „Arbeitsbiene“ spielte wie immer mit Übersicht und Ruhe, aber nicht so cool wie gewohnt.



Sucic - 2

Dem „Zauberfuß“ war anzumerken, dass er nach der Verletzung noch nicht bei vollen Kräften ist.



Kjaergaard - 3

Er war beim ersten Gegentor im Zweikampf nicht energisch genug. Nach vorne zeigte er sich aber mutig.



Adamu - 4

In Hälfte 1 fand er nicht ins Spiel, doch bei seiner Chance in Halbzeit 2 biss die „Strafraum-Kobra“ wieder zu. Vor dem Tor war er eiskalt.



Okafor - 2

Der Mr.-Champions-League-war kaum zu sehen und lief sich mehrmals an der starken Chelsea-Abwehr fest.



Sesko - 3

Er kam ganz gut in die Partie, richtig gefährlich wurde er allerdings nicht mehr.



Simic - 0



Ulmer - 0



Kameri - 0