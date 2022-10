„Haben jetzt cooles Finale, was gibt‘s besseres?“

Philipp Köhn (Salzburg-Torhüter): „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, sind ein wenig hinterher gelaufen. Wir habe uns in der Halbzeit noch einmal heiß gemacht, es ist uns gelungen das Tor zu machen. Am Ende hat sich aber die Qualität durchgesetzt. Ärgerlich, wir hätten gerne den Punkt mitgenommen. Ich versuche mein Bestes zu geben, leider hat es trotzdem zweimal geklingelt. Wir haben uns eine super Ausgangssituation verschafft, die macht dieses Spiel nicht kaputt. Wir haben jetzt noch so ein cooles Finale, was gibt es besseres?“