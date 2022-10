FC Salzburg gegen den FC Chelsea ab 18.45 Uhr LIVE

Die Ausgangslage für die Jaissle-Truppe ist vor dem vorletzten Spiel der Gruppe E eine angenehme. Als einziges ungeschlagenes Team haben die Salzburger sechs Punkte auf dem Konto, Chelsea (7) könnte den Gruppensieg fixieren, für AC Milan und Dinamo Zagreb (4) geht es im Parallelspiel (21.00 Uhr) um den Anschluss an das Spitzenduo. Mit einem Sieg gegen Chelsea würde Salzburg vor dem letzten Gruppenspiel in Mailand (2.11.) bereits fix international überwintern. Zumindest in der Europa League. Bei einem Unentschieden wären die Chancen auf den abermaligen Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions League mehr als intakt.