Video: Bullen sind bereit für „Sieg in Mailand“

„Natürlich schmerzt die Niederlage“, sagt Salzburg-Spieler Luka Sucic nach dem 1:2-Heimniederlage gegen Chelsea in der Champions League: „Aber nach 40 Spielen darf man gegen so einen Top-Gegner auch schon einmal verlieren.“ Was Sucic sonst zur Niederlage zu sagen hat, sehen Sie ebenso hier im Video (oben) wie die Einschätzung von Noah Okafor, der gedanklich schon wieder bereit ist, um auf „Sieg in Mailand“ zu spielen.