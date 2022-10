Elfer verursacht, Eigentor: Ljubicic als Pechvogel

Nach der Pausenführung nutzte Leao eine Fehlerkette in der Abwehr der Gastgeber, stellte früh auf 2:0 (50.). Mit der komfortablen Führung im Rücken hatte Milan das Spiel im Griff. Nach einem ungeschickten Ljubicic-Foul an Tonali erhöhte Giroud per Elfer auf 3:0 (59.) - die endgültige Entscheidung. Ljubicic stand dann noch einmal im Mittelpunkt, der Pechvogel lenkte den Ball mit der Schulter zum 4:0-Endstand für Milan ins eigene Tor (69.). Damit sind die „Rossoneri“ neuer Zweiter.