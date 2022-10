Statt Haft darf Billa-Räuber die Lehre machen

Während eine Serie an Raubüberfällen Salzburg erschüttert und „derzeit Raube an der Tagesordnung stehen“ wie es selbst die Richterin sagt, zeigt das Landesgericht Salzburg im Falle eines Supermarkt-Räubers Milde: Am 25. Jänner überfiel der Angeklagte – ein Kfz-Lehrling (18) – den Billa-Markt in der Rosengasse. Vermummt zückte er bei dem Überfall eine Pistole, richtete die Waffe auf eine Angestellte und forderte mehrfach Geld – bis er an der völlig schockierten Mitarbeiterin vorbei selbst in die Kasse griff. „Das Opfer ist seither im Krankenstand und hat psychisch mit den Folgen zu kämpfen“, sagt Opfer-Anwalt Stefan Rieder beim Prozess am Dienstag und erwähnt eine diagnostizierte posttraumatischen Belastungsstörung. „Sie ist in Therapie und hat deswegen auch ihren Job verloren.“