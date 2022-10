Endlich Schluss mit dem Lärm in Innsbruck-West

Konzentrations- und Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes Typ 2, Nervosität, Stress, Angstzustände, Depressionen – all das und noch mehr kann und wird durch Dauerlärm ausgelöst. Die Bevölkerung in Innsbruck-West kann davon ein Lied singen – in Lautstärke von 90 Dezibel, weil man sie sonst nicht hören könnte.