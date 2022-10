Abwassermonitoring wird deutlich ausgebaut

Das nationale SARS-CoV-2 Abwassermonitoring wird ausgebaut. In Zukunft werden 48 statt den bisher 24 Kläranlagen untersucht, gab das Gesundheitsministerium am Dienstag bekannt. Kritik kam im Sommer vom Virologen Andreas Bergthaler, dass nach dem Reduzieren der PCR-Tests auch das Überprüfen von Kläranlagenproben auf Corona durch das Auslaufen des Schulstandortmonitorings zurückgefahren wurde. Der Ausbau erfolgt nun in den kommenden Wochen bzw. Monaten.