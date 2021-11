Corona: Abwasser-Analysen zeigen starken Anstieg

Die Zahl der Coronafälle ist in den vergangenen Tagen in Tirol wieder deutlich gestiegen. Mit Stand Montagfrüh waren hierzulande 3344 Personen aktiv positiv - 474 davon in Innsbruck. In der Landeshauptstadt wird die Zahl wohl weiter steigen - und zwar deutlich. Das prophezeien zumindest aktuelle Abwasser-Analysen.