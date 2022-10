Unfall im Morgenverkehr kostete ein Menschenleben

Heuer stieg österreichweit nach zwei Jahren - die coronabedingt auf den Straßen ruhiger waren - die Zahl der Verkehrstoten wieder an. Bis 16. Oktober zählte das Innenministerium 314 Getötete auf unseren Straßen, in den Jahren zuvor waren es im selben Zeitraum 287 bzw. 283 gewesen. In Oberösterreich schaut es etwas besser aus. Hier wurden in diesem Zeitraum 64 Todesopfer auf den Straßen vermerkt, im Vorjahr waren es 74 gewesen, im Vergleich dazu: Im ersten „echten“ Corona-Jahr war die Zahl der getöteten Verkersteilnehmer in OÖ in diesem Zeitraum auf 53 gesunken.