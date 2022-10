„Mateschitz war der Retter einer ganzen Region“

Denn in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten ging das Engagement des „Bullen“ weit über jenes an der Rennstrecke in Spielberg hinaus. In der gesamten Steiermark kaufte er Schlösser und Hotels, ließ sie liebevoll renovieren. Er engagierte sich in der Viehzucht, kaufte ein Weingut und eine Brauerei. „Für mich war er der Retter der gesamten Region und bekommt daher in meinem Herzen ein Denkmal“, verleiht Gastronom Robert Neumann seiner Hochachtung Ausdruck.