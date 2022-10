Rettung in letzter Sekunde für Babykatze „Lilu“

Ein kleines Wollknäuel, völlig ausgehungert, mit Lungenentzündung, die Augen verklebt, voller Parasiten. So wurde Babykätzchen „Lilu“ Anfang Oktober in einem Feld gefunden – mehr tot als lebendig. Dank der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe aus Rabenstein an der Pielach hat das Katzenbaby wie viele andere Tiere eine Überlebenschance bekommen. Durch die liebevolle Fürsorge ihrer Pflegemama hat sich „Lilu“ mittlerweile ins Leben zurückgekämpft.