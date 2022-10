Wie geht man mit Demenz in der Familie um?

Die Pflegesituation in Österreich wird immer prekärer; nicht nur in den Krankenhäusern steigen wieder die Belegungen, sondern auch im Heimpflegebereich gibt es seit Jahren Probleme. Viele Angehörige müssen den körperlichen und geistigen Verfall ihrer Liebsten im Alter miterleben und sind überfordert mit der Situation. Gerade Demenz ist für viele Menschen im höheren Alter ein Thema und für Familienmitglieder oder Freunde ist es nicht einfach, adäquat damit umzugehen. Haben auch Sie bei Verwandten oder im Bekanntenkreis mit dieser schrecklichen Krankheit Erfahrung machen müssen? Was sind Ihre Tipps insbesondere bei diesem, aber auch bei ähnlichen Krankheitsbildern? Teilen Sie sich gern in unserem Forum mit!